Кравец: судьбу матча не может решать лайнсмен. Это больно для хоккеистов

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ). В овертайме подмосковный клуб был наказан удалением за нарушение численного состава. Это большинство реализовал Никита Сошников.

«Салават» — с победой, а нас — с хорошей игрой! Считаю, сегодняшний матч — ответ тем, кто задаёт мне вопрос, спад у команды или не спад. Против сильной команды ребята проявили мастерство, характер и бились до конца.

Единственное, что меня расстраивает, что судьбу матча не может решать лайнсмен — это настолько тяжело и больно для хоккеистов, которые пластаются в кровь. Понимаю, если бы кто-то выходил «один в ноль», сбили или в борт сильно ударили. Есть какие-то моменты в овертаймах, когда не дают удаления. Это единственный обидный момент, а так, ребят — с хорошей бойцовской игрой», — цитирует Кравеца пресс-служба уфимского клуба.