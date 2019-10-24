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Цулыгин: по качеству игры второй период был нехорошим. Очень нужная победа

Цулыгин: по качеству игры второй период был нехорошим. Очень нужная победа
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 ОТ). В овертайме подмосковный клуб был наказан удалением за нарушение численного состава. Это большинство реализовал Никита Сошников.

«Спасибо за поздравление. Очень понравилось, как мы играли первый и третий периоды. Хорошая и боевая игра, достаточно активная: были моменты забить, но могли и пропустить. Но совсем не понравилось, как мы играли во втором периоде.

Соперник очень много создал, а мы часто теряли шайбу. Хорошо, что выстояли в нем и не проиграли, но по качеству игры второй период был нехорошим, скажем так. Для нас это очень нужная победа, и я всех с ней поздравляю», — цитирует Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.

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