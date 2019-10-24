«Нефтехимик» в овертайме дожал «Северсталь» и продлил победную серию

«Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимала «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Вячеслава Буцаева. Нижнекамский клуб одержал пятую победу кряду.

Счёт был открыт на 38-й минуте, когда цели достиг бросок защитника череповецкого клуба Ильи Хохлова. Гости отыгрались в начале третьего периода усилиями Мэтта Уайта. Автором победной шайбы стал Зак Митчелл в овертайме.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.