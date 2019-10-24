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«Нефтехимик» в овертайме дожал «Северсталь» и продлил победную серию

«Нефтехимик» в овертайме дожал «Северсталь» и продлил победную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимала «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Вячеслава Буцаева. Нижнекамский клуб одержал пятую победу кряду.

Счёт был открыт на 38-й минуте, когда цели достиг бросок защитника череповецкого клуба Ильи Хохлова. Гости отыгрались в начале третьего периода усилиями Мэтта Уайта. Автором победной шайбы стал Зак Митчелл в овертайме.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Хохлов – 37:56' (5x4)   1:1 Уайт (Мёрфи, Пайгин) – 43:11' (5x5)   1:2 Митчелл (Уайт) – 63:31' (3x3)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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