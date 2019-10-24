«Спартак» одержал третью победу кряду, на выезде переиграв «Торпедо»

«Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало «Спартак». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Олега Знарка. Московский клуб одержал третью победу кряду.

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте матча — в меньшинстве отличился Кирилл Ураков. Гости отыгрались на старте второго периода, когда цели достиг бросок Каспарса Даугавиньша. За 42 секунды до конца отрезка отличился Александр Хохлачёв, и эта шайба стала для «Спартака» победной. Окончательный счёт установил Робин Ганзл, поразивший пустые ворота.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.