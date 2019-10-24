ЦСКА потерпел всего второе поражение в октябре, дома уступив «Йокериту»

ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Йокерит». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Лаури Марьямяки. Московский клуб не смог одержать восьмую победу кряду.

Счёт был открыт в середине второго периода, первую шайбу в КХЛ забросил бывший форвард «Каролины Харрикейнз» Саку Мяэналанен. На старте третьего периода большинство реализовал Ессе Йоэнсуу. ЦСКА так и не смог пробить Яниса Калниньша и потерпел всего второе поражение в октябре. Окончательный счёт установил Йон Норман, поразив пустые ворота.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.