Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером ХК «Сочи» станет Александр Андриевский. На данный момент серия поражений «леопардов» составляет восемь матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане не одержали ещё ни одной победы.

Тренерскую карьеру Андриевский начинал в минском «Динамо»: в сезоне-2006/07 помогал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в молодёжке и «Гомеле». В первый год существования КХЛ принял «зубров» в ходе регулярки, сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера — 2009.



В 2014 году специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с шестого места Восточной конференции. В минувшем сезоне Андриевский работал в «Сибири».