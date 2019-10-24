Лисовец: «Салават» перетерпел «Витязь». Много эмоций отдали с Казанью и Омском

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 ОТ).
«Наверное, мы сегодня перетерпели соперника. Игра была непростой, потому что до этого сыграли с Казанью и Омском, отдали там много эмоций. Возможно, их нам сегодня не хватало, но всё равно терпели и старались делать свою работу, и это принесло результат.
Удачная игра в большинстве с «Витязем»? Когда-то мы должны были забить в большинстве. Хорошо, что сделали это сегодня. Падение результативности у команды? Даже не знаю. Возможно, где-то ищем лишний пас, возможно, нам не хватает «грязных» голов: полезть на ворота, на вратаря, бросить из-под защитников. Работаем над этим, стараемся. Дальше должно быть лучше», — цитирует Лисовца пресс-служба КХЛ.
- 24 октября 2019
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