Марьямяки: «Йокерит» дожимал ЦСКА во втором и третьем периодах

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:0).

«Знали, что сегодня нужно играть очень хорошо. Мне понравилась игра нашей команды, особенно в первом периоде. Во втором и третьем дожимали.

ЦСКА сегодня хорошо играл, тем важнее для нас эта победа. Благодаря ей нам будет легче играть в субботу», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Счёт был открыт в середине второго периода, первую шайбу в КХЛ забросил бывший форвард «Каролины Харрикейнз» Саку Мяэналанен. На старте третьего периода большинство реализовал Ессе Йоэнсуу. ЦСКА так и не смог пробить Яниса Калниньша и потерпел всего второе поражение в октябре. Окончательный счёт установил Йон Норман, поразив пустые ворота.