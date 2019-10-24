Разин: «дерзкая», «быстренькая» — жалко слышать такие эпитеты к «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

«Дерзкая», «быстренькая» — жалко слышать такие эпитеты по отношению к нашей команде. Как к мальчикам.

Вроде играем, чего-то создаем… Психологический барьер — взять на себя и забить, до сих пор остается. Эти поражения ухудшают ситуацию. Треть сезона уже прошла, будем выправляться, работаем», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Счёт был открыт на 38-й минуте, когда цели достиг бросок защитника череповецкого клуба Ильи Хохлова. Гости отыгрались в начале третьего периода усилиями Мэтта Уайта. Автором победной шайбы стал Зак Митчелл в овертайме. Нижнекамский клуб одержал пятую победу кряду.