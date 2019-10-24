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Пелино: Пяаярви заслужил игровое время. Сегодня он играл сердцем

Пелино: Пяаярви заслужил игровое время. Сегодня он играл сердцем
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2 ОТ).

«Я думаю, это очень хорошая игра в первую очередь для болельщиков. Мы забили хорошие голы. Вратари делали классные сейвы и часто выручали. Андрей Скабелка прав — наши болельщики особенные. Нам очень приятно, что мы сегодня смогли сделать их счастливее и победили.

Ты никогда не знаешь, что может повлиять на игру, но когда место в воротах занял Исаев – это сработало. Это помогло нам выровняться. Вратарём быть непросто. Думаю, что с Ильёй всё в порядке. Бывают такие моменты, когда происходит небольшой спад после удачных сезонов. Думаю, что гол Каюмова всё изменил. У нас появилась уверенность в собственных силах.

Я считаю, Пяаярви заслужил своё игровое время. Сегодня он играл сердцем. Мы очень ждали его появления в составе», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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