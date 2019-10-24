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Даугавиньш: чувствовал ответственность за пропущенный гол

Даугавиньш: чувствовал ответственность за пропущенный гол
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«Тяжёлый матч, первый период провалили. Во втором сумели выравнять игру и довести дело до победы. Свою ответственность за пропущенный гол чувствовал, так как зашёл в угол и был уверен, что сзади меня поддерживает защитник, а там его уже не оказалось. Хорошо, что в начале второго периода сумел сравнять счёт и исправить свою ошибку. Давно уже не забивал в этом сезоне. Надеюсь, что этот гол перевернёт ситуацию. «Торпедо» забиваю регулярно? Так тут всё знакомо, даже лёд помогает.

Последние три матча команда играет хорошо. Из-за этого и ротации состава практически нет. Очень прилично отыграли эту выездную серию. Надеемся, что зацепимся за эту игру, и тогда уверенность появится у всех. Над большинством работаем много. Но хотим сыграть слишком красиво — завести шайбу в ворота. А когда не идёт, надо идти от простого — бросать по воротам. Уверен, что тренерский штаб и сегодня обязательно обратит внимание на плохую реализацию большинства. Но главное, что выигрываем, а с победами и большинство наладится», — цитирует Даугавиньша пресс-служба КХЛ.

Видео гола «Торпедо» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

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