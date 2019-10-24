Расписание матчей НХЛ на 24 октября 2019 года

24 октября (25 октября мск) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 10 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

2:00 (мск). «Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс»

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз»

2:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз». Подопечные Дэвида Куинна подходят к матчу с пятиматчевой серией поражений.

2:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотс»

3:00. «Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз»

3:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд»

3:30. «Даллас Старз» — «Анахайм Дакс»

3:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз»

4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

4:00. «Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.