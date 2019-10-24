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Расписание матчей НХЛ на 24 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 24 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

24 октября (25 октября мск) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 10 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

2:00 (мск). «Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

2:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз». Подопечные Дэвида Куинна подходят к матчу с пятиматчевой серией поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало

2:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотс»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

3:00. «Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес

3:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

3:30. «Даллас Старз» — «Анахайм Дакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм

3:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

4:00. «Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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