Расписание матчей НХЛ на 24 октября 2019 года

24 октября (25 октября мск) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 10 матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
2:00 (мск). «Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс»
2:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз»
2:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз». Подопечные Дэвида Куинна подходят к матчу с пятиматчевой серией поражений.
2:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотс»
3:00. «Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз»
3:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд»
3:30. «Даллас Старз» — «Анахайм Дакс»
3:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз»
4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз»
4:00. «Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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