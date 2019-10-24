Науменков: с «Авангардом» будет жёсткий хоккей. Матч получится с характером

Защитник ЦСКА Михаил Науменков поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3)
«Мы должны были лучше отрабатывать в этом матче. Когда проигрываешь такую игру, нужно забивать хоть какой-то гол, необязательно красивый, пусть без комбинаций, копать у ворот. Когда команда забивает первой, это придаёт уверенности каждому игроку. А когда пропускаешь, нужно переламывать игру, что у нас сегодня и не получилось.
Скорее всего, сегодня нам не хватало желания. Я говорю не о желании выиграть, оно у нас, конечно, было. А желания сыграть более агрессивно, с броском, нам сегодня недоставало.
Конечно, приятно, когда выигрываешь. В октябре у нас было только одно поражение, помимо сегодняшнего. Но в каждой игре есть над чем работать, мы пытаемся это улучшать. Сегодня не получилось, но будет больше размышлений для работы над собой, чтобы выигрывать больше матчей.
С «Авангардом» будет жёсткий, быстрый хоккей с обилием борьбы. Думаю, матч получится с характером», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
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