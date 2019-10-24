Рафиков — о матче со СКА: у нас сейчас у самих шаткое положение

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2 ОТ).

«У нас уже тенденция сложилась — очень часто пропускаем первыми, а потом очень тяжело выкарабкаться. Сегодня мы приложили максимум усилий, чтобы сравнять счёт. Завелись и начали играть активнее. Думаю, когда счёт стал 2:2, это был переломный момент. Мы и дальше имели много моментов, могли и в основное время выигрывать, но не вышло.

После долгого перерыва приятно было выйти на лёд, снова почувствовать игру. По ребятам скучал. Ну и гол в овертайме забил. Мы с Магнусом Пяаярви хорошо пошли «вскрест», он увёл игрока, там Да Коста закрыл вратарю обзор, а я бросил.

Очень рады победе, она нам была нужна как воздух. Через такие матчи и надо вылезать из сложившейся ситуации. Лёгких побед сейчас не будет. «Грязные» голы, победы в одну шайбу — вот что нам сейчас нужно.

Следующий соперник — СКА. У нас всегда с ними напряжённые игры. Даже несмотря на их четыре поражения подряд, мы будет готовиться по максимуму. У нас сейчас у самих шаткое положение. Мы уже в зоне плей-офф, но всего на восьмом месте. Надо подниматься выше. Думаю, с Питером будет очень хорошая заруба», — сказал Рафиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.