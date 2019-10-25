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Панарин обокрал защитника и эффектно забросил пятую шайбу в сезоне

Панарин обокрал защитника и эффектно забросил пятую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Идёт первый период, счёт – 3:0 в пользу «рейнджеров».

Панарина отправили во второе звено «Нью-Йорк Рейнджерс»

Видео гола Панарина можно посмотреть в «твиттере» Rangers on MSG

В составе команды из Нью-Йорка первую шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин. Для него эта шайба стала пятой в сезоне. Также на счету Артемия 2 результативные передачи в 7 играх первенства.

Панарин перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Коламбуса». В прошлом сезоне в составе «синих мундиров» россиянин провёл 89 игр, став автором 33 шайб и 65 голевых передач. Также в НХЛ Артемий защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», куда перешёл из питерского СКА.

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