«Рейнджерс» обыграли «Баффало» благодаря голу Панарина и передаче Бучневича

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



Первую шайбу в матче забросил форвард «рейнджеров» Артемий Панарин. Ещё до первого перерыва хозяева забросили дважды – отличились Бретт Хауден и Райан Строум. В третьем периоде на голы Владимира Соботки и Марко Сканделлы команда из Нью-Йорка ответила точным броском Тони Деанджело, которому ассистировали Брэди Шей и Павел Бучневич. Для россиянина эта передача стала 5-й в сезоне. В третьем периоде дубль оформил Райан Строум, ещё одна шайба на счету Криса Крайдера.



Таким образом, «Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из 5 поражений кряду.