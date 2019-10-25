«Рейнджерс» обыграли «Баффало» благодаря голу Панарина и передаче Бучневича
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Первую шайбу в матче забросил форвард «рейнджеров» Артемий Панарин. Ещё до первого перерыва хозяева забросили дважды – отличились Бретт Хауден и Райан Строум. В третьем периоде на голы Владимира Соботки и Марко Сканделлы команда из Нью-Йорка ответила точным броском Тони Деанджело, которому ассистировали Брэди Шей и Павел Бучневич. Для россиянина эта передача стала 5-й в сезоне. В третьем периоде дубль оформил Райан Строум, ещё одна шайба на счету Криса Крайдера.
Таким образом, «Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из 5 поражений кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Панарин – 11:41' (5x5) 2:0 Хауден (Фаст, Лемье) – 14:32' (5x5) 3:0 Строум (Шей, Деанджело) – 19:22' (5x5) 3:1 Сканделла – 24:17' (5x5) 4:1 Деанджело (Бучневич, Шей) – 33:20' (5x5) 4:2 Соботка (Окпосо, Юханссон) – 39:11' (5x5) 5:2 Строум (Хауден) – 47:57' (4x4) 6:2 Крайдер (Фокс, Фаст) – 58:44' (5x5)
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