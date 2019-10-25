Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд при счёте 1:1. Ассистентами выступили Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. Для россиянина шайба стала восьмой в сезоне и 666-й за карьеру в НХЛ.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» забросил восьмую шайбу в сезоне и продлил результативную серию до девяти матчей. Теперь на счету Александра 13(8+5) очков в нынешнем сезоне.

За время выступлений в НХЛ единственной командой Овечкина в лиге был «Вашингтон», куда он перешёл в 2005 году из московского «Динамо».

Овечкин обогнал Мессье по голам в гостевых матчах в НХЛ в равных составах
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019