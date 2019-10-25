Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В эти минуты «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд при счёте 1:1. Ассистентами выступили Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. Для россиянина шайба стала восьмой в сезоне и 666-й за карьеру в НХЛ.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» забросил восьмую шайбу в сезоне и продлил результативную серию до девяти матчей. Теперь на счету Александра 13(8+5) очков в нынешнем сезоне.

За время выступлений в НХЛ единственной командой Овечкина в лиге был «Вашингтон», куда он перешёл в 2005 году из московского «Динамо».