Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
В эти минуты «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд при счёте 1:1. Ассистентами выступили Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. Для россиянина шайба стала восьмой в сезоне и 666-й за карьеру в НХЛ.
Видео гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»
Капитан «Вашингтона» забросил восьмую шайбу в сезоне и продлил результативную серию до девяти матчей. Теперь на счету Александра 13(8+5) очков в нынешнем сезоне.
За время выступлений в НХЛ единственной командой Овечкина в лиге был «Вашингтон», куда он перешёл в 2005 году из московского «Динамо».
Овечкин обогнал Мессье по голам в гостевых матчах в НХЛ в равных составах
- 25 октября 2019
-
06:17
-
06:00
-
05:54
-
05:23
-
04:57
-
04:33
-
04:20
-
03:57
-
02:44
-
00:00
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:30
-
23:14
-
23:05
-
22:54
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
20:52
-
20:49
-
20:42
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:35
-
19:35
-
19:01
Партнерский контент