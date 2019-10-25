«Даллас» обыграл «Анахайм» благодаря дублю Гурьянова

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс» и одержал победу со счётом 2:1.

В составе «звёзд» обе шайбы забил россиянин Денис Гурьянов, который дважды отличился в первом периоде. Для россиянина это первый дубль в НХЛ. Во второй двадцатиминутке Макс Комтуа сократил разницу в счёте, однако больше во встрече шайб заброшено не было.

Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 12.23 и не отметился результативными действиями.

В другом матче игрового дня «Филадельфия Флайерз» на выезде была сильнее «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22.06 и заработал «+3». Его одноклубник форвард Михаил Воробьёв при игровом времени 8.52 совершил один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.