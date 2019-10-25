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«Даллас» обыграл «Анахайм» благодаря дублю Гурьянова

«Даллас» обыграл «Анахайм» благодаря дублю Гурьянова
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс» и одержал победу со счётом 2:1.
В составе «звёзд» обе шайбы забил россиянин Денис Гурьянов, который дважды отличился в первом периоде. Для россиянина это первый дубль в НХЛ. Во второй двадцатиминутке Макс Комтуа сократил разницу в счёте, однако больше во встрече шайб заброшено не было.

Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 12.23 и не отметился результативными действиями.

В другом матче игрового дня «Филадельфия Флайерз» на выезде была сильнее «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22.06 и заработал «+3». Его одноклубник форвард Михаил Воробьёв при игровом времени 8.52 совершил один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гурьянов (Кольяно) – 02:42' (5x5)   2:0 Гурьянов (Федун, Олексяк) – 17:37' (5x5)   2:1 Комтуа (Ритчи, Стил) – 24:31' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Линдблом (Конечны) – 13:05' (5x5)   0:2 Жиру (Санхайм, ван Римсдайк) – 20:59' (5x5)   1:2 Саад (Шоу, Дак) – 41:00' (5x5)   1:3 Хейз (Лотон, Фараби) – 45:03' (5x5)   1:4 ван Римсдайк – 56:44' (5x5)
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