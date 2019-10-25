«Калгари» победил «Флориду». Дадонов забил гол, Бобровский пропустил шесть шайб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев – 6:5 Б.
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, отличился нападающий хозяев Остин Чарник. Гости отыгрались на старте второго отрезка усилиями Джонатана Юбердо. До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Мэттью Ткачука точным броском ответил Маккензи Уигар.
В третьем периоде «Калгари» повёл 4:2 — сначала Ткачук оформил дубль, а затем отличился Марк Джордано. Однако гости вновь сумели отыграться — шайбы забросили Джош Браун и Евгений Дадонов. Следом защитник «Флориды» Марк Пысик вывел «Флориду» вперёд, но на этот раз отыгрались уже хозяева — забил Сэм Беннетт. Исход матча решила серия послематчевых бросков, в которой точнее оказались «огоньки».
Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 24 в игровое время матча и потерпел поражение по буллитам.
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