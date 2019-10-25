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«Калгари» победил «Флориду». Дадонов забил гол, Бобровский пропустил шесть шайб

«Калгари» победил «Флориду». Дадонов забил гол, Бобровский пропустил шесть шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев – 6:5 Б.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, отличился нападающий хозяев Остин Чарник. Гости отыгрались на старте второго отрезка усилиями Джонатана Юбердо. До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Мэттью Ткачука точным броском ответил Маккензи Уигар.

В третьем периоде «Калгари» повёл 4:2 — сначала Ткачук оформил дубль, а затем отличился Марк Джордано. Однако гости вновь сумели отыграться — шайбы забросили Джош Браун и Евгений Дадонов. Следом защитник «Флориды» Марк Пысик вывел «Флориду» вперёд, но на этот раз отыгрались уже хозяева — забил Сэм Беннетт. Исход матча решила серия послематчевых бросков, в которой точнее оказались «огоньки».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Чарник (Броди, Лучич) – 11:43' (5x4)   1:1 Юбердо (Барков) – 24:28' (5x5)   2:1 Ткачук (Фролик, Броди) – 31:59' (5x5)   2:2 Уигар (Барков) – 35:15' (5x5)   3:2 Ткачук (Фролик, Джордано) – 40:32' (5x5)   4:2 Джордано (Линдхольм, Монахан) – 45:16' (5x5)   4:3 Браун (Яндл, Барков) – 46:20' (5x5)   4:4 Дадонов (Юбердо, Барков) – 48:41' (5x5)   4:5 Писик (Мальгин, Ватрано) – 54:59' (5x5)   5:5 Беннетт (Манджапане, Хэмоник) – 57:17' (5x5)   6:5 Монахан – 65:00' (ПБ)

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 24 в игровое время матча и потерпел поражение по буллитам.

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