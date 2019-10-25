Барбашёв подрался с Вагнером на последней минуте матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луиз Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев – 5:2.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 11.55 и не отметился результативными действиями. На последней минуте матча российский форвард подрался с нападающим «Кингз» Остином Вагнером. Игроки получили по большому штрафу за драку.

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В составе победителей голы на счету Винса Данна, Алекса Пьетранджелло и Роберта Томаса, дубль оформил Брэйден Шенн. У «Кингз» отличились Джефф Картер и Алекс Иафалло.



Форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко, набиравший очки в пяти матчах подряд (3+5), получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода при счёте 0:0, пытаясь убежать в отрыв от защитника «Кингз» Шона Уокера.