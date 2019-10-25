Защитник «Баффало» забил Лундквисту после грубой ошибки Какко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Первую шайбу в матче забросил форвард «рейнджеров» Артемий Панарин. До первого перерыва хозяева забросили ещё дважды – отличились Бретт Хауден и Райан Строум. В начале второго периода гости попытались вернуться в игру — цели достиг бросок Марко Сканделлы.

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Защитнику «клинков» помог отличиться финский форвард «Рейнджерс» Каапо Какко. Второй номер драфта НХЛ 2019 года, выводя шайбу из зоны, выложил её точно на крюк Сканделлы, который и пробил Лундквиста. Перед матчем Какко раскритиковал тренерский штаб «Рейнджерс» за неправильное использование его в команде. На матч с «Баффало» финн был переведён в первое звено. Встречу Каапо завершил с полезностью «-2».