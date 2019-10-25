Результаты матчей НХЛ за 24 октября 2019 года

24 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» — 6:2. Подопечные Дэвида Куинна прервали пятиматчевую серию поражений.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотс» — 4:2.

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2.

«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 4:0.

«Даллас Старз» — «Анахайм Дакс» — 2:1. Российский нападающий Денис Гурьянов оформил первый дубль за карьеру в НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз» —1:4.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 ОТ.

«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 6:5 Б.