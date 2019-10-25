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Результаты матчей НХЛ за 24 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 24 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

24 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Казинс (Томпсон) – 16:36' (5x5)   1:1 Кейн (Кутюр, Гертл) – 19:05' (5x4)   1:2 Кейн (Гертл, Бёрнс) – 24:54' (5x4)   1:3 Лабанк (Гертл) – 28:08' (5x5)   1:4 Карлссон (Торнтон, Марло) – 39:24' (5x5)   2:4 Армиа (Доми, Уэбер) – 39:46' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Тексье (Бемстрём, Нэш) – 03:21' (5x5)   1:1 Хэмилтон (Фёгеле, Славин) – 04:32' (5x5)   1:2 Дзингел (Нечас) – 11:43' (5x5)   1:3 Ахо (Песке, Валльмарк) – 12:32' (5x5)   2:3 Мюррей (Дженнер, Савар) – 32:57' (5x5)   3:3 Милано (Савар, Мюррей) – 37:23' (5x5)   4:3 Аткинсон (Дюбуа, Джонс) – 63:28' (3x3)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» — 6:2. Подопечные Дэвида Куинна прервали пятиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Панарин – 11:41' (5x5)   2:0 Хауден (Фаст, Лемье) – 14:32' (5x5)   3:0 Строум (Шей, Деанджело) – 19:22' (5x5)   3:1 Сканделла – 24:17' (5x5)   4:1 Деанджело (Бучневич, Шей) – 33:20' (5x5)   4:2 Соботка (Окпосо, Юханссон) – 39:11' (5x5)   5:2 Строум (Хауден) – 47:57' (4x4)   6:2 Крайдер (Фокс, Фаст) – 58:44' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Брассар (Пулок, Нельсон) – 01:25' (5x5)   1:1 Грабнер (Чикран) – 10:20' (5x5)   2:1 Бейли (Ледди, Нельсон) – 34:03' (5x5)   3:1 Ли (Бейли, Тэйвз) – 48:00' (5x5)   3:2 Гарленд (Чикран, Кессел) – 58:55' (6x5)   4:2 Мейфилд (Бойчак) – 59:48' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер (Лизотт, Даути) – 14:49' (5x5)   1:1 Данн (Шварц, Парэйко) – 18:23' (5x4)   1:2 Иафалло (Уокер, Копитар) – 23:07' (5x5)   2:2 Пьетранджело (Перрон, О'Райлли) – 30:16' (5x4)   3:2 Томас (Сэнфорд, Бозак) – 31:56' (5x5)   4:2 Шенн (Шварц, Парэйко) – 47:29' (5x4)   5:2 Шенн (Стин) – 59:01' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Саломяки (Сиссонс, Йози) – 20:37' (5x5)   2:0 Йернкрок (Арвидссон, Джохансен) – 39:31' (5x5)   3:0 Смит (Бонино, Гримальди) – 46:58' (5x5)   4:0 Сиссонс (Экхольм) – 56:53' (4x5)

«Даллас Старз» — «Анахайм Дакс» — 2:1. Российский нападающий Денис Гурьянов оформил первый дубль за карьеру в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гурьянов (Кольяно) – 02:42' (5x5)   2:0 Гурьянов (Федун, Олексяк) – 17:37' (5x5)   2:1 Комтуа (Ритчи, Стил) – 24:31' (5x4)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз» —1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Линдблом (Конечны) – 13:05' (5x5)   0:2 Жиру (Санхайм, ван Римсдайк) – 20:59' (5x5)   1:2 Саад (Шоу, Дак) – 41:00' (5x5)   1:3 Хейз (Лотон, Фараби) – 45:03' (5x5)   1:4 ван Римсдайк – 56:44' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Нурс (Драйзайтль, Кассиан) – 13:20' (5x5)   1:1 Врана – 25:40' (5x5)   1:2 Овечкин (Зигенталер, Карлсон) – 26:27' (5x5)   1:3 Овечкин (Уилсон, Врана) – 33:40' (5x4)   2:3 Драйзайтль (Макдэвид, Кассиан) – 44:25' (5x5)   3:3 Макдэвид (Нил, Чиассон) – 58:22' (6x5)   4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 61:18' (3x3)

«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 6:5 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Чарник (Броди, Лучич) – 11:43' (5x4)   1:1 Юбердо (Барков) – 24:28' (5x5)   2:1 Ткачук (Фролик, Броди) – 31:59' (5x5)   2:2 Уигар (Барков) – 35:15' (5x5)   3:2 Ткачук (Фролик, Джордано) – 40:32' (5x5)   4:2 Джордано (Линдхольм, Монахан) – 45:16' (5x5)   4:3 Браун (Яндл, Барков) – 46:20' (5x5)   4:4 Дадонов (Юбердо, Барков) – 48:41' (5x5)   4:5 Писик (Мальгин, Ватрано) – 54:59' (5x5)   5:5 Беннетт (Манджапане, Хэмоник) – 57:17' (5x5)   6:5 Монахан – 65:00' (ПБ)
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