Результаты матчей НХЛ за 24 октября 2019 года

24 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Монреаль Канадиенс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» — 6:2. Подопечные Дэвида Куинна прервали пятиматчевую серию поражений.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотс» — 4:2.
«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2.
«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 4:0.
«Даллас Старз» — «Анахайм Дакс» — 2:1. Российский нападающий Денис Гурьянов оформил первый дубль за карьеру в НХЛ.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз» —1:4.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 ОТ.
«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 6:5 Б.
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