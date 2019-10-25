Овечкин: знали, что нельзя давать Макдэвиду свободное пространство

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ).

«Мы знали, что соперник может воспользоваться нашими ошибками. Что нельзя давать Макдэвиду пространство в средней зоне, где он может развить скорость. Нельзя было давать им свободу, потому что это быстрая команда. Откровенно говоря, я не думаю, что мы хорошо сыграли в первом и третьем периодах», — приводит слова Овечкина Washington Post.

В этом матче Овечкин оформил голевой дубль, а Макдэвид набрал 3 (1+2) очка и организовал победный гол, ассистировав партнёру по звену Леону Драйзайтлю. Овечкин также установил новый рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах. Александр реализовал большинство в 125-й раз за карьеру в НХЛ в гостевых матчах, что отныне является новым рекордом лиги.