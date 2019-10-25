Макдэвид: Овечкин держит золотой стандарт, когда речь заходит о голах
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал игру российского нападающего Александра Овечкина в победном для «нефтяников» матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ).
«Овечкин стабильно забивает на протяжении уже 15 лет. Он один из лучших снайперов в истории. Он держит золотой стандарт, когда дело доходит до забивания голов. Драйзайтль тоже очень хорош, он находит свой путь, свой вариант, чтобы забросить шайбу. Свои 50 шайб в прошлом сезоне он забил по-разному. Так что это два действительно очень хороших хоккеиста», — приводит слова Макдэвида Washington Post.
В сезоне-2018/19 отметку в 50 голов преодолели только Овечкин и одноклубника Макдэвида немецкий нападающий Леон Драйзайтль.
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А ещё до лидерства в споре снайперов сезона остался один гол.
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