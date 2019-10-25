Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.
Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 26 бросков в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Финский вратарь оформил первый шат-аут в сезоне.
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кэйн признан второй звездой. Он стал самым результативным игроком в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). На счету канадского форварда дубль и одна результативная передача.
Первой звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший две шайбы и сделавший голевую передачу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). Немецкий форвард отличился в овертайме, замкнув передачу Коннора Макдэвида.
Бекстрём в овертайме не забил в пустой угол, в контратаке забил Драйзайтль
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