Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.

Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 26 бросков в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Финский вратарь оформил первый шат-аут в сезоне.

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кэйн признан второй звездой. Он стал самым результативным игроком в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). На счету канадского форварда дубль и одна результативная передача.

Первой звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший две шайбы и сделавший голевую передачу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). Немецкий форвард отличился в овертайме, замкнув передачу Коннора Макдэвида.