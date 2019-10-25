Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.

Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 26 бросков в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Финский вратарь оформил первый шат-аут в сезоне.

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кэйн признан второй звездой. Он стал самым результативным игроком в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). На счету канадского форварда дубль и одна результативная передача.

Первой звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший две шайбы и сделавший голевую передачу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). Немецкий форвард отличился в овертайме, замкнув передачу Коннора Макдэвида.

Бекстрём в овертайме не забил в пустой угол, в контратаке забил Драйзайтль
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019