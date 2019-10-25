Сможет ли «Металлург» вытеснить «Автомобилист» из зоны плей-офф на Востоке?

Сегодня, 25 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:
— «Адмирал» — ХК «Сочи»;
— «Автомобилист» — «Металлург»;
— «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Динамо» Мн — «Динамо» Р.
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz
На сегодня серия поражений ХК «Сочи» составляет восемь матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане ещё не одержали ни одной победы.
Продолжительную серию поражений имеет и «Автомобилист». Команда Андрея Мартемьянова проиграла в пяти последних матчах. В случае поражения и в матче с «Металлургом» екатеринбургский клуб покинет зону плей-офф, уступив там место «Магнитке».
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