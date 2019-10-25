Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли «Металлург» вытеснить «Автомобилист» из зоны плей-офф на Востоке?

Сможет ли «Металлург» вытеснить «Автомобилист» из зоны плей-офф на Востоке?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 25 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:

— «Адмирал» — ХК «Сочи»;
— «Автомобилист» — «Металлург»;
— «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Динамо» Мн — «Динамо» Р.

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz

На сегодня серия поражений ХК «Сочи» составляет восемь матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане ещё не одержали ни одной победы.

Продолжительную серию поражений имеет и «Автомобилист». Команда Андрея Мартемьянова проиграла в пяти последних матчах. В случае поражения и в матче с «Металлургом» екатеринбургский клуб покинет зону плей-офф, уступив там место «Магнитке».

«Автомобилист» после 10 поражений в 12 матчах уволил одного из тренеров
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019