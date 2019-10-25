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Дмитрий Орлов вошёл в тройку худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

Дмитрий Орлов вошёл в тройку худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.

Провально сложился матч для защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова. Российский защитник завершил матч с показателем полезности "-3". После матча с «Ойлерз» Орлов вошёл тройку худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности. В 12 матчах чемпионата Дмитрий заработал "-10".

Первое место в этом списке делят защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба и нападающий «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасиу (по "-11"). Третье место с Орловым делит одноклубник Дамбы Зак Паризе.

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