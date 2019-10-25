Михайлов: капитаном «Автомобилиста» должен быть великий Дацюк, а не Доус

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о причинах неудачных результатах СКА (четыре поражения подряд впервые с сезона-2016/17) и «Автомобилиста» (10 поражений в последних 12 матчах).

«Поначалу воспринимал серию поражений СКА как большой и неприятный сюрприз. Всё-таки СКА не чужой для меня клуб, на протяжении многих лет работал в Питере главным тренером. С другой стороны, поразмыслив, понял, что предпосылки к спаду были. Не скажу, что в Питере чехарда и с тренерами, и с игроками, но регулярные перемены идут. В такой ситуации быстрого результата ждать не стоит. Тем более что два-три года назад состав у СКА был объективно сильнее. Впрочем, и сегодня по меркам КХЛ игроки у Санкт-Петербурга качественные и мастеровитые. В нашем хоккее все тренеры — заложники результата. Есть результат — есть работа. И наоборот.

Долгие годы «Автомобилист» воспринимался как середняк нашего хоккея, но после прошлого сезона все настраиваются на Екатеринбург как на одного из лидеров Востока. Отчасти отсюда резкое падение результата. Навскидку могу сказать, что меня удивляет выбор капитана. С симпатией и уважением отношусь к Доусу, по меркам КХЛ это большой снайпер, с его помощью год назад клуб добился успеха. Но при наличии в «Автомобилисте» великого российского центрфорварда Дацюка двух мнений о том, кому принадлежит буква «К», возникать не должно. Странно, что в родном для Павла городе к этому пониманию не пришли», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.