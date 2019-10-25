Форвард «Сент-Луиса» Томас: неприятно терять таких игроков, как Тарасенко

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас прокомментировал травму форварда Владимира Тарасенко, которую тот получил в матче с «Лос-Анджелес Кингз». В ночь с 24 на 25 октября мск «Сент-Луис» на своём льду победил «Лос-Анджелес» со счётом 5:2.
Тарасенко, набиравший очки в пяти матчах подряд (3+5), получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода при счёте 0:0, пытаясь убежать в отрыв от защитника «Лос-Анджелеса» Шона Уокера.
«Всегда неприятно терять игроков. Конечно, когда это такой хоккеист, как Тарасенко, это ещё хуже. Но, думаю, нам удалось собраться и восполнить его отсутствие на льду. Считаю, мы неплохо справились. Надеюсь, он скоро вернётся», — приводит слова Томаса STL Today.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» сыграет на выезде в ночь с 26 на 27 октября, когда его соперником станет «Бостон Брюинз».
- 25 октября 2019
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