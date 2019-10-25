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Форвард «Сент-Луиса» Томас: неприятно терять таких игроков, как Тарасенко

Форвард «Сент-Луиса» Томас: неприятно терять таких игроков, как Тарасенко
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас прокомментировал травму форварда Владимира Тарасенко, которую тот получил в матче с «Лос-Анджелес Кингз». В ночь с 24 на 25 октября мск «Сент-Луис» на своём льду победил «Лос-Анджелес» со счётом 5:2.

Тарасенко, набиравший очки в пяти матчах подряд (3+5), получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода при счёте 0:0, пытаясь убежать в отрыв от защитника «Лос-Анджелеса» Шона Уокера.

«Всегда неприятно терять игроков. Конечно, когда это такой хоккеист, как Тарасенко, это ещё хуже. Но, думаю, нам удалось собраться и восполнить его отсутствие на льду. Считаю, мы неплохо справились. Надеюсь, он скоро вернётся», — приводит слова Томаса STL Today.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» сыграет на выезде в ночь с 26 на 27 октября, когда его соперником станет «Бостон Брюинз».

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», Тарасенко получил травму
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