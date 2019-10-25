«Сочи» на выезде обыграл «Адмирал», прервав серию поражений из восьми матчей

В первом матче игрового дня КХЛ 25 октября «Адмирал» на своём льду встретился с «Сочи». Клуб из Владивостока уступил гостям со счётом 1:2.
«Сочи» открыл счёт в первом периоде. На 18-й минуте шайбой отметился Сергей Шмелёв, отличившийся с передач Ильи Крикунова и Олега Погоришного.
Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На 23-й минуте Дмитрий Архипов, которому ассистировали Алексей Петров и Артём Томилин, увеличил преимущество «Сочи», однако за 22 секунды до окончания периода «Адмирал» сократил отставание усилиями Ивана Мищенко, отличившегося с передач Василия Стрельцова и Александра Коннова.
В концовке третьего периода Илья Крикунов с передачи Владислава Калетника забросил шайбу в пустые ворота. Окончательный счёт — 3:1 в пользу «Сочи».
- 25 октября 2019
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