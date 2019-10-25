Лисин и Авцин заключили пробные контракты с «Трактором»

«Трактор» подписал пробные контракты с нападающими Энвером Лисиным и Александром Авциным, информирует официальный сайт КХЛ.
В прошлом сезоне 33-летний Лисин выступал за «Спартак» и «Сибирь». Всего он набрал 10 (2+8) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести играх Кубка Гагарина он забил один гол.
Напомним, в мае «Трактор» подписал контракт с Лисиным, но уже в июле расторг соглашение из-за проблем форварда со здоровьем.
Лисин — воспитанник московского «Динамо». Он победитель юниорского чемпионата мира (2004), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2005, 2006), чемпион российской Суперлиги (2006), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007).
28-летний Авцин провёл 10 матчей в нынешнем сезоне КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 3 (1+2) очка. Ранее клуб расторг контракт с хоккеистом.
- 25 октября 2019
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