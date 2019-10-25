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Вадим Тарасов вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи»

Вадим Тарасов вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», известный в прошлом вратарь Вадим Тарасов вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи». Тарасов присутствовал рядом со скамейкой команды во время матча с «Адмиралом».

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Леонид Береснев отказался комментировать эту информацию. Последним местом работы Тарасова был «Салават Юлаев», в котором 42-летний уроженец Усть-Каменогорска занимал должность тренера вратарей.

Сегодня, 25 октября, «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Адмирал». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. Эта победа позволила «Сочи» прервать восьмиматчевую серию поражений.

Следующий матч «Сочи» сыграет 29 октября, когда его соперником станет «Салават Юлаев».

«Сочи» на выезде обыграл «Адмирал», прервав серию поражений из восьми матчей
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