Как стало известно «Чемпионату», известный в прошлом вратарь Вадим Тарасов вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи». Тарасов присутствовал рядом со скамейкой команды во время матча с «Адмиралом».

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Леонид Береснев отказался комментировать эту информацию. Последним местом работы Тарасова был «Салават Юлаев», в котором 42-летний уроженец Усть-Каменогорска занимал должность тренера вратарей.

Сегодня, 25 октября, «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Адмирал». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. Эта победа позволила «Сочи» прервать восьмиматчевую серию поражений.

Следующий матч «Сочи» сыграет 29 октября, когда его соперником станет «Салават Юлаев».

