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NBC Sports: на Маркова не было спроса, только Марло и Торнтон играют в 40 лет

NBC Sports: на Маркова не было спроса, только Марло и Торнтон играют в 40 лет
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель NBC Sports Адам Гретц поделился мнением о 40-летнем защитнике Андрее Маркове, которому не удалось вернуться в НХЛ. Ранее ветеран подписал пробный контракт с «Локомотивом».

«Марков надеялся вернуться в НХЛ после двух сезонов, проведённых на родине. Похоже, что этому не бывать. В четверг ветеран заключил пробный контракт с «Локомотивом». 40-летний Марков провёл 16 сезонов в составе «Монреаля» и рассчитывал вернуться в канадский клуб, но у руководства были другие планы.

В августе агент отметил, что пять команд оценивают вариант с приобретением Маркова и что игрок рассчитывает заключить однолетний договор. К сожалению, на 40-летнего защитника не было спроса. В настоящий момент в НХЛ выступают только три игрока не моложе 40 лет: Здено Хара (42 года), Патрик Марло (40) и Джо Торнтон (40)», — отметил Гретц.

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