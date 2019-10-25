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«Автомобилист» — «Металлург»: Коварж вернулся в состав хозяев

«Автомобилист» — «Металлург»: Коварж вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев вернулся вратарь Якуб Коварж, пропустивший предыдущий матч с «Ак Барсом» (1:6).

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Валитов, Суслов, Гареев — Попов — Хрипунов.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;
Бирюков, Коробкин, Рожков — Любимов — Тимкин.

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