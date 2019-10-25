«Автомобилист» — «Металлург»: Коварж вернулся в состав хозяев

«Автомобилист» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев вернулся вратарь Якуб Коварж, пропустивший предыдущий матч с «Ак Барсом» (1:6).

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Березин — Трямкин, Литовченко — Холланд — Секстон;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;

Валитов, Суслов, Гареев — Попов — Хрипунов.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;

Бирюков, Коробкин, Рожков — Любимов — Тимкин.