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Известен состав сборной России на Кубок Карьяла — 2019

Известен состав сборной России на Кубок Карьяла — 2019
Хоккей / Евротур 0

Штаб национальной команды России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Штаб сборной:
глава штаба — Роман Ротенберг, советник главы штаба — Игорь Ларионов, главный тренер — Алексей Кудашов, старший тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физподготовке — Александр Трошин, тренер-методист — Ларс Юханссон, советник главного тренера — Владимир Юрзинов-старший.

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

Расписание матчей:
7 ноября 19:30 (мск). Финляндия — Россия
9 ноября 14:30. Швеция — Россия
10 ноября 14:30. Россия — Чехия.

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