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Barstool Sports: Барбашёв и Вагнер провели, возможно, худший бой в истории

Barstool Sports: Барбашёв и Вагнер провели, возможно, худший бой в истории
Хоккей / НХЛ 0

Портал Barstool Sports оценил бой российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва и форварда «Лос-Анджелес Кингз» Остина Вагнера.

«У Вагнера и Барбашёва впереди долгая карьера в реслинге. Имеется в виду, что театрализованное представление было блестящим. Удары выглядели невероятно реальными. Это было прекрасное представление. Сначала они держали друг друга в течение 15-20 секунд, а затем нанесли примерно 7-8 ударов подряд. Возможно, это был худший бой в истории лиги», — гласит сообщение на сайте Barstool Sports.

Матч закончился победой действующего обладателя Кубка Стэнли со счётом 5:2. Барбашёв провёл на льду 11 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на канале Hockeyfights в YouTube.

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