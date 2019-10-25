СКА объявил состав на выездную серию

СКА отправился на очередной выезд, в ходе которого запланированы три матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба питерского клуба.



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Александр Самонов, Алексей Мельничук, Магнус Хелльберг.



Защитники: Антон Белов, Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артём Земченок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Василий Токранов.



Нападающие: Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Ярно Коскиранта, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Василий Подколзин, Виктор Тихонов, Владимир Ткачёв, Артём Швец-Роговой, Наиль Якупов.



Завтра, 26 октября, в Ярославле «армейцы» встретятся с «Локомотивом», 28 октября в Череповце проведут встречу с «Северсталью», а 30 октября в Подольске сыграют с «Витязем».

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