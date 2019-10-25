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«Салават Юлаев» запустил акцию «Хочу родить от Панина»

«Салават Юлаев» запустил акцию «Хочу родить от Панина»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» запустил в социальных сетях хештег #хочуродитьотПанина со ссылкой на капитана команды Григория Панина, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Для тех, кто хочет родить, но ещё не знает от кого, Гриша Панин готов помочь. Тебе нужно: быть подписанной на Панина и «Салават Юлаев», разместить в сторис свою лучшую фотографию и отметить Григория с хештегом #хочуродитьотПанина, ждать. Результат не гарантирован. Всем удачи», — гласит сообщение в «инстаграме» «Салавата Юлаева».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» уфимского клуба.

Ранее в Уфе запустили локальную акцию. Её инициатором стал один из местных роддомов. Люди ставят хештег #хочурожать с упоминанием роддома. По условиям акции, победитель получит сертификат на ведение родов.

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