«Салават Юлаев» запустил акцию «Хочу родить от Панина»

«Салават Юлаев» запустил в социальных сетях хештег #хочуродитьотПанина со ссылкой на капитана команды Григория Панина, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



«Для тех, кто хочет родить, но ещё не знает от кого, Гриша Панин готов помочь. Тебе нужно: быть подписанной на Панина и «Салават Юлаев», разместить в сторис свою лучшую фотографию и отметить Григория с хештегом #хочуродитьотПанина, ждать. Результат не гарантирован. Всем удачи», — гласит сообщение в «инстаграме» «Салавата Юлаева».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» уфимского клуба.



Ранее в Уфе запустили локальную акцию. Её инициатором стал один из местных роддомов. Люди ставят хештег #хочурожать с упоминанием роддома. По условиям акции, победитель получит сертификат на ведение родов.