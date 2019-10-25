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Ожиганов дополнительно включён в состав сборной России на Кубок Карьяла

Ожиганов дополнительно включён в состав сборной России на Кубок Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов вызван в сборную России на Кубок Карьяла, информирует пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Ожиганов («Ак Барс»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

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