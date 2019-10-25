Кожевников — о составе сборной: примерно такой состав будет и на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав сборной России на предстоящий Кубок Карьяла, который пройдёт с 7 по 10 ноября в Хельсинки.
«Состав на Кубок Карьяла неплохой. Нет лидеров, но их на этом этапе проверять и не надо. Я полагаю, что началась подготовка к Олимпийским играм. И тут нам стоит задуматься. Сейчас в составе нет Сорокина, Григоренко, Капризова, Нестерова. Их не будет и в Пекине, если туда не приедут игроки НХЛ. Так что примерно такой состав у нас будет и на Играх.
Как мы выступим с ним? Большой вопрос. Неизвестно, чего мы добьёмся. К сожалению, все уезжают. Других Дацюка и Ковальчука у нас не видно, а как будут выглядеть те же Шипачёв, Войнов через два года — большой вопрос. Понятно, что надо развивать игроков. Федерация это делает. На каков будет их уровень через два года? Кто-то может и выстрелит, но ведь тоже может уехать», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 25 октября 2019
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