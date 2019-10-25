Антипов: новые имена в сборной России не должны кого-то смущать

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о составе сборной на Кубок Карьяла.
«Рад видеть в составе новых игроков, для которых этот вызов является дебютом в главной команде страны. Это очень ответственное решение штаба — позвать новых хоккеистов и на первый же этап Евротура. Не думаю, что кого-то должны смущать новые имена — у игроков должна быть возможность набираться опыта в международных матчах.
В составе нет Шипачёва и Плотникова, но зато есть парни, которые начали этот сезон на весьма высоком уровне — Жафяров, Сошников, Слепышев. Их не зря выделяют на протяжении уже длительного времени, а они доказали игрой свои перспективы. Вообще, достаточно интересный и живой состав – для ряда игроков это повод вновь почувствовать уверенность», — сказал Антипов «Чемпионату».
- 25 октября 2019
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:29
-
18:04
-
17:53
-
17:22
-
17:10
-
16:42
-
16:19
-
16:11
-
15:45
-
15:40
-
15:21
-
15:18
-
15:06
-
14:47
-
14:40
-
14:32
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:11
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:20