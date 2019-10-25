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Антипов: новые имена в сборной России не должны кого-то смущать

Антипов: новые имена в сборной России не должны кого-то смущать
Хоккей / Евротур 0

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о составе сборной на Кубок Карьяла.

«Рад видеть в составе новых игроков, для которых этот вызов является дебютом в главной команде страны. Это очень ответственное решение штаба — позвать новых хоккеистов и на первый же этап Евротура. Не думаю, что кого-то должны смущать новые имена — у игроков должна быть возможность набираться опыта в международных матчах.

В составе нет Шипачёва и Плотникова, но зато есть парни, которые начали этот сезон на весьма высоком уровне — Жафяров, Сошников, Слепышев. Их не зря выделяют на протяжении уже длительного времени, а они доказали игрой свои перспективы. Вообще, достаточно интересный и живой состав – для ряда игроков это повод вновь почувствовать уверенность», — сказал Антипов «Чемпионату».

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