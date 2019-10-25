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У Виталия Кравцова начал действовать пункт о возвращении в КХЛ

У Виталия Кравцова начал действовать пункт о возвращении в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вечером в пятницу, 25 октября, у нападающего системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова начал действовать пункт в контракте о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу.

«Если он захочет вернуться в КХЛ, то сможет это сделать, начиная с пятницы. Он сможет это сделать, если «Рейнджерс» не захочет его возвращать в основу. Кравцов не сумел пробиться в основную команду через тренировочный лагерь, а в АХЛ у него дела идут не слишком удачно — только одна передача в пяти матчах.

«Синерубашечники» хотели, чтобы он поиграл за фарм-клуб, привык к маленькой площадке и североамериканскому хоккею, но вариант уехать у него есть. Для Кравцова это будет единственный год в контракте из трёх, когда он имеет возможность вернуться в Россию. В будущем он должен будет оставаться в АХЛ, если окажется там», — сказал обозреватель TSN Боб Маккензи.

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