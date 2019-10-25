Состав олимпийской сборной России для участия в Кубке Германии

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир «Кубок Германии». Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Кубок Германии пройдёт в городе Крефельд с 7 по 10 ноября.
Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук (СКА), Даниил Тарасов («Эссят», Финляндия).
Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо» Мск), Вадим Кудако, Владислав Провольнёв (оба — «Северсталь»), Егор Воронков («Витязь»), Андрей Ермаков («Сибирь»), Илья Карпухин («Трактор»), Александр Щемеров («Пеликанс», Финляндия), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).
Нападающие: Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков (все — «Торпедо»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Даниил Вовченко, Владислав Кодола (оба — «Северсталь»), Владимир Брюквин («Динамо» Мск), Кирилл Воронин («Адмирал»), Артём Галимов («Ак Барс»), Святослав Гребенщиков («Витязь»), Иван Игумнов («Динамо» Мск), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).
Тренерский штаб команды отправится в Германию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей Николай Хабибулин.
Расписание матчей:
7 ноября, 21:45 (мск). Германия — Россия
9 ноября, 18:30. Россия — Словакия
10 ноября, 13:00. Швейцария — Россия.
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