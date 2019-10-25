Береглазов: игроки «Металлурга» пластались, Кошечкин тоже здорово помог

Защитник «Металлурга» Алексей Береглазов поделился эмоциями после победы со счётом 3:0 в матче с «Автомобилистом».



«Получилось не пропустить сегодня. Хорошо отстояли, пластались. Вася Кошечкин тоже здорово помог. Первый период был очень тяжёлый, но отстояли, забили, и уже старались удерживать. Ко второму моменту соперник где-то физически подсел уже, мне показалось, и игра выровнялась. Моя шайба? Да, зрячий бросок был, мимо игрока. Коридор был, я бросил и зашло. Конечно, хорошо ещё вратаря закрыли там.



Мы все вместе стараемся работать, меньше в своей зоне играть, меньше своих ошибок допускать, задерживаться в зоне атаки и чаще по воротам бросать: отсюда наша сухая серия. Повторю ещё раз, Вася у нас отлично играет», — передает слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

