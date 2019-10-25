Береглазов: игроки «Металлурга» пластались, Кошечкин тоже здорово помог

Защитник «Металлурга» Алексей Береглазов поделился эмоциями после победы со счётом 3:0 в матче с «Автомобилистом».
«Получилось не пропустить сегодня. Хорошо отстояли, пластались. Вася Кошечкин тоже здорово помог. Первый период был очень тяжёлый, но отстояли, забили, и уже старались удерживать. Ко второму моменту соперник где-то физически подсел уже, мне показалось, и игра выровнялась. Моя шайба? Да, зрячий бросок был, мимо игрока. Коридор был, я бросил и зашло. Конечно, хорошо ещё вратаря закрыли там.
Мы все вместе стараемся работать, меньше в своей зоне играть, меньше своих ошибок допускать, задерживаться в зоне атаки и чаще по воротам бросать: отсюда наша сухая серия. Повторю ещё раз, Вася у нас отлично играет», — передает слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.
- 25 октября 2019
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
19:54
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:29
-
18:04
-
17:53
-
17:22
-
17:10
-
16:42
-
16:19
-
16:11
-
15:45
-
15:40
-
15:21
-
15:18
-
15:06
-
14:47
-
14:40
-
14:32
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:11
-
12:10