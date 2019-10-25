«Локомотив» объявил о расторжении контракта с канадским форвардом Ратти

«Локомотив» достиг договорённости с нападающим Таем Ратти о расторжении контракта по согласию сторон, информирует официальный сайт «железнодорожников». Ранее форвард был помещён в список отказов.
В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч Тай проводил на льду 18 минут 16 секунд.
26-летний уроженец Калгари последние два сезона выступал в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Ранее канадский форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и «Портленд Уинтер Хоукс», вместе с которым выиграл чемпионат молодёжной Западной хоккейной лиги. В 2013 году Ратти выступал за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.
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