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«Авангард» проиграл «Куньлуню», не забросив ни одной шайбы

«Авангард» проиграл «Куньлуню», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» принимал в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «драконов».

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гостям удалось дважды огорчить голкипера «ястребов» Александра Судницина. Сначала заброшенной шайбой отметился Джейсон Фрэм, а затем преимущество китайского клуба укрепил Тревор Мёрфи. В третьем периоде Фрэм записал на свой счёт дубль.

Китайский клуб одержал вторую победу подряд, а омичи проиграли во второй раз за три матча. 27 октября «Авангард» встретится в Балашихе с ЦСКА, а «Куньлунь» в этот же день сыграет в Подольске с «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фрэм (Верек) – 26:45' (5x5)   0:2 Мёрфи (Бондра) – 32:28' (5x5)   0:3 Фрэм (Бондра, Кракнелл) – 47:23' (5x5)
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