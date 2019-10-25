«Авангард» проиграл «Куньлуню», не забросив ни одной шайбы
«Авангард» принимал в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «драконов».
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гостям удалось дважды огорчить голкипера «ястребов» Александра Судницина. Сначала заброшенной шайбой отметился Джейсон Фрэм, а затем преимущество китайского клуба укрепил Тревор Мёрфи. В третьем периоде Фрэм записал на свой счёт дубль.
Китайский клуб одержал вторую победу подряд, а омичи проиграли во второй раз за три матча. 27 октября «Авангард» встретится в Балашихе с ЦСКА, а «Куньлунь» в этот же день сыграет в Подольске с «Витязем».
- 25 октября 2019
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