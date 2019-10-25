Минское «Динамо» потерпело 7-е поражение подряд, уступив рижским одноклубникам

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу рижан. Минский клуб продлил серию поражений до семи матчей, а «зубры» одержали вторую победу подряд.



Хозяева открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Ковыршина, но гости сумели восстановить равновесие ещё в ходе первого периода благодаря голу Лауриса Дарзиньша в большинстве. В концовке второго периода Даниелс Берзиньш вывел гостей вперёд. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, счёт 1:2 сохранился до финальной сирены.



27 октября «зубры» встретятся в Минске с «Салаватом Юлаевым», а рижане в этот же день сыграют в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.