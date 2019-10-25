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Минское «Динамо» потерпело 7-е поражение подряд, уступив рижским одноклубникам

Минское «Динамо» потерпело 7-е поражение подряд, уступив рижским одноклубникам
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу рижан. Минский клуб продлил серию поражений до семи матчей, а «зубры» одержали вторую победу подряд.

Хозяева открыли счёт на 6-й минуте стараниями Евгения Ковыршина, но гости сумели восстановить равновесие ещё в ходе первого периода благодаря голу Лауриса Дарзиньша в большинстве. В концовке второго периода Даниелс Берзиньш вывел гостей вперёд. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, счёт 1:2 сохранился до финальной сирены.

27 октября «зубры» встретятся в Минске с «Салаватом Юлаевым», а рижане в этот же день сыграют в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Ковыршин (Степанов, Граньяни) – 05:31' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан) – 14:22' (5x4)   1:2 Берзиньш – 38:00' (5x5)
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