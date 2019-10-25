Гол Петружалека помог «Литвинову» обыграть клуб Ягра. Яромир снова забил

«Литвинов» обыграл «Кладно» Яромира Ягра со счётом 3:2 в гостевом матче чемпионата Чехии.
Победный гол в составе «Литвинова» на свой счёт записал нападающий Якуб Петружалек. В составе «Кладно» очередным точным броском отметился 47-летний Ягр.
Петружалек известен российским любителям хоккея по выступлениям в составе «Амура», московского «Динамо», «Ак Барса» и «Автомобилиста». В 2013 году чешский нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо».
Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
- 25 октября 2019
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