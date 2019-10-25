Хартли: у «Авангарда» было много шансов, но не удалось завезти шайбу в ворота

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 0:3 в матче с «Куньлунь Ред Стар».



«Поздравляю «Куньлунь» с победой, гости сегодня здорово играли. Исход матча во многом решил их вратарь Джереми Смит. Он сделал много шикарных сейвов, а игроки блокировали броски. Мы хорошо провели первый период, но во втором допустили пару ошибок, и счёт стал уже 0:2. Шикарные моменты у нас были, но просто не удавалось заводить шайбу за ленточку — снова выручал Смит.



У нас было много шансов, просто не удалось их конвертировать в гол. В третьем периоде нас поймали на выходе «3 в 2», и счёт стал уже 0:3 не в нашу пользу. Ещё раз поздравляю команду «Куньлунь» с победой.



Когда команда хорошо играет, и вратарь противника здорово действует, и полевые игроки противника блокируют много бросков, это определённым образом сказывается на настрое. Притом нам забросили два быстрых гола, но мы не опустили руки и продолжали идти вперёд», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

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