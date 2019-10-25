Хартли: у «Авангарда» было много шансов, но не удалось завезти шайбу в ворота

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 0:3 в матче с «Куньлунь Ред Стар».
«Поздравляю «Куньлунь» с победой, гости сегодня здорово играли. Исход матча во многом решил их вратарь Джереми Смит. Он сделал много шикарных сейвов, а игроки блокировали броски. Мы хорошо провели первый период, но во втором допустили пару ошибок, и счёт стал уже 0:2. Шикарные моменты у нас были, но просто не удавалось заводить шайбу за ленточку — снова выручал Смит.
У нас было много шансов, просто не удалось их конвертировать в гол. В третьем периоде нас поймали на выходе «3 в 2», и счёт стал уже 0:3 не в нашу пользу. Ещё раз поздравляю команду «Куньлунь» с победой.
Когда команда хорошо играет, и вратарь противника здорово действует, и полевые игроки противника блокируют много бросков, это определённым образом сказывается на настрое. Притом нам забросили два быстрых гола, но мы не опустили руки и продолжали идти вперёд», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».
- 26 октября 2019
-
00:10
-
00:00
- 25 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
22:59
-
22:22
-
22:17
-
21:56
-
21:48
-
21:39
-
21:26
-
20:47
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
19:54
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:29
-
18:04
-
17:53
-
17:22
-
17:10
-
16:42
-
16:19
-
16:11