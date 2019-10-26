Сорокин: главное, подойти к матчу с «Авангардом» в хорошей форме

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).
«Давила ли на нас победная серия? Нет, не давила. Победная серия была длинная, но мы на неё не обращали внимание. Выходили на матч с «Йокеритом» как на обычную игру. Все готовились к ней серьёзно, но, к сожалению, не получилось забить голы. А сами получили одну результативную контратаку на свои ворота, а затем пропустили шайбу в меньшинстве… Результат на табло.
Чего жду от предстоящего матча с «Авангардом»? Не видел их последние матчи, но все знают, что это команда высокого уровня. Так что готовимся к очередному сопернику. Он очень сильный. Главное, подойти к матчу с «Авангардом» в хорошей форме. Ну а дальше игра покажет, насколько мы грамотно всё сделаем», — приводят слова Сорокина «Известия».
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